I fatti del giorno – Nord Africa (4)

Algeria: Esercito, "non ci impegneremo mai in conflitti che non ci riguardano" - L'Esercito popolare nazionale algerino "non si impegnerà mai in conflitti in cui non ha alcuna relazione". Lo ha affermato la stessa istituzione militare dell'Algeria in una nota. Commentando le forti voci che circolano in queste ore a Tripoli circa un possibile accordo militare del Governo di accordo nazionale libico (Gna) con Algeri, sulla falsariga di quello già sottoscritto con la Turchia, l'istituzione militare è intervenuta anche per fornire chiarimenti in merito alla "vasta controversia" causata dal progetto di modifica costituzionale, che dovrebbe revocare il divieto di partecipazione dell'esercito a missioni militari al di fuori del paese. Le voci, spiega il giornale "Echorouk", sono iniziate a circolare dopo che un ufficiale militare di alto rango ha spiegato alla televisione di Stato algerina che esiste la possibilità che l'esercito compia missioni al di fuori del confine. "Il timore della proposta di inviare l'esercito fuori dal confine riflette la profondità della relazione emotiva tra l'esercito e il suo popolo", ha aggiunto la nota, spiegando che "i nemici dell'Algeria stanno cercando di pregiudicare il forte legame tra l'esercito e il suo popolo".