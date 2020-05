I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ministro Irrigazione in quarantena per due settimane - Il ministro delle Risorse idriche e dell'irrigazione dell’Egitto, Mohamed Abdel-Ati, ha annunciato oggi che entrerà in isolamento domestico per due settimane, a causa dell'incontro avuto con Ayman Mokhtar, governatore di Dakahlia, che è risultato positivo al coronavirus. Abdel-Ati ha annunciato, in una dichiarazione, di essere in buona salute e che tutte le misure precauzionali adottate per prevenire la diffusione del coronavirus sono state adottate durante l'incontro con il governatore di Dakahlia, tra cui indossare mascherine e guanti, oltre a preservare le distanze e non stringere la mano. (Res)