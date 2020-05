Romania-Ue: ministro Finanze, piano europeo di ripresa tenga conto delle esigenze dei paesi meno sviluppati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano europeo di ripresa economica va attuato rapidamente, "senza burocrazie e condizioni inutili" e deve puntare su investimenti e "sulle esigenze degli Stati membri meno sviluppati". Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze romeno, Florin Citu presentando alla riunione Ecofin la posizione della Romania secondo cui il Recovery Fund non deve essere discriminatorio nell'Ue e va incentrato sulle maggiori priorità, mentre lo strumento Sure per salvare i posti di lavoro va applicato rapidamente. Le dichiarazioni fanno seguito alla proposta del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Angela Merkel su un piano di ripresa economica da 500 miliardi di euro per i Paesi dell'Ue colpiti dalla crisi sanitaria. (Rob)