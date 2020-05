Ue: Amendola, Europa sta reagendo ed è importante il passo fatto dalla Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa sta reagendo e il passo fatto dalla Germania è molto importante. Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola a “Start” su Sky TG24. “Aspettiamo il 27 la proposta della Commissione sul fondo per la ripresa e questa proposta franco-tedesca secondo me aiuta a lavorare per un compromesso che mobiliti risorse già prima dell'estate per lottare contro la recessione e a sostegno delle imprese e del mondo del lavoro e a sostegno anche dei piani di investimento necessari”, ha detto Amendola, secondo cui si lavorerà “per approvare già a giugno il bilancio e il fondo per ripresa con l'accordo, andando il bilancio in esecuzione da gennaio 2021, che ci sia un anticipo, il cosiddetto front loading che è citato anche nell'accordo franco-tedesco, cioè che risorse vengano utilizzate già prima dell'entrata in vigore del bilancio perché la recessione è adesso e adesso bisogna combatterla". Secondo il ministro il fatto che “l'Europa stia reagendo è una notizia positiva se guardiamo le storie di anni fa delle crisi che abbiam vissuto”.(Rin)