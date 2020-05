Infrastrutture: parlamento ungherese approva legge su linea ferroviaria Budapest-Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento ungherese ha approvato una legge che formalizza l'impegno al potenziamento della linea ferroviaria che collega Budapest alla capitale serba Belgrado. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti", aggiungendo che l'aula ha espresso anche il suo sostegno all'accordo tra i governi ungherese e cinese per il finanziamento del progetto. La legge è passata con 133 voti a favore, 58 contrari e 3 astensioni. La linea ferroviaria in questione è parte di un corridoio per il trasporto di merci cinesi verso l'Europa, da cui discende l'interesse di Pechino per il progetto e il fatto che ne finanzi l'85 per cento. I lavori sono già cominciati nella parte serba e il progetto completo dovrebbe concludersi entro il 2025. Durante il dibattito in aula, il sottosegretario Tamas Schanda ha dichiarato che l'investimento dimezzerà i tempi di percorrenza, attualmente pari a circa 8 ore. La nuova ferrovia consentirà velocità fino a 200 chilometri orari. (Vap)