Ue: economista Pisani-Ferry, durante crisi Covid-19 mancata solidarietà tra paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza dubbio "qualcosa si è rovinato a causa della mancanza di solidarietà tra paesi" dell'Ue all'inizio della crisi sanitaria provocata dal coronavirus. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Libèration" l'economista francese Jean Pisani-Ferry, rispondendo a una domanda sull'atteggiamento della Germania nei confronti dell'Italia. "Si può parlare dei tedeschi, ma parliamo anche di noi – ha continuato Pisani-Ferry-. Non si sono visti aerei trasportare malati da Milano a Nizza. Abbiamo sbagliato collettivamente, Ma ormai è dietro di noi". Per l'economista il piano da 500 miliardi di euro annunciato il 18 maggio scorso dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Angela Merkel nell'ambito dell'emergenza sanitaria "rompe due tabù". (segue) (Frp)