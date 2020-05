Ue: economista Pisani-Ferry, durante crisi Covid-19 mancata solidarietà tra paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo è quello dell'equilibrio di bilancio. Per ammortizzare uno shock così violento bisogna potersi indebitare. Se l'Unione fosse stata costretta, come lo è di solito, a finanziare tutte le sue spese attraverso prelievi immediati, non sarebbe stata utile. L'accordo Macron-Merkel e i progetti della Commissione rimettono in causa questo principio", afferma l'economista francese. "Il secondo tabù è quello della solidarietà. Da dieci anni, ogni volta che si discuteva di bilancio, ritornava lo stesso blocco: nessun trasferimento. Questo vuole dire che il nord non vuole pagare per il sud più di quanto già non faccia", spiega Pisani-Ferry, ricordando che "Macron e Merkel hanno detto esplicitamente che bisognerà agire in favore dei paesi, delle regioni e dei settori più colpiti". (Frp)