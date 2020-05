Rifiuti: Raggi, cittadini denuncino incivili che abbandonano ingombranti per strada a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, chiede ai cittadini di denunciare gli incivili che abbandonano rifiuti ingombranti per strada. In un post su Facebook Raggi spiega: "Dichiariamo guerra agli 'zozzoni', a quella minoranza di incivili che sporca le nostre strade e offende la maggior parte degli abitanti di Roma. Ama - l’azienda che raccoglie i rifiuti in città - ha comunicato che dal 4 maggio al 14 maggio ha dovuto togliere dalla strada oltre 126 tonnellate di ingombranti: elettrodomestici, divani, librerie, sedie, armadi, lampade, materassi, vecchie biciclette, giocattoli e anche cataste di documenti. Si tratta dei primi dieci giorni della fase 2 dell’emergenza Covid-19. La stragrande maggioranza dei romani durante la fase 1 si è comportata con estrema correttezza. Al contrario, c’è una minoranza di persone che in questi giorni ha depositato attorno ai cassonetti anche l’arredamento di un intero appartamento. Avrebbero potuto portare gli oggetti presso le isole ecologiche; hanno preferito sporcare la città. Punto apertamente il dito contro questa minoranza: non meritate la bellezza di Roma che offendete con i vostri comportamenti. E non giustifico - prosegue Raggi - neanche i cosiddetti svuota cantine abusivi: persone che senza alcuna vergogna violano le leggi e non rispettano tutti noi cittadini. In questi giorni alcuni di questi incivili stanno ricoprendo la città con adesivi, ovviamente abusivi, che reclamizzano i loro servizi. Invito tutti i cittadini a rivolgersi soltanto a chi garantisce uno smaltimento legale o all’Ama. Se beccate uno di questi incivili - conclude Raggi - denunciatelo alla Polizia di Roma Capitale o alle forze dell’ordine: saranno identificati e duramente multati. Noi abbiamo intensificato i controlli. Faremo passare loro la voglia di sporcare la nostra città". (Rer)