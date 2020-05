Polonia: vicepremier Sasin, elezioni presidenziali si tengano il 28 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Risorse statali polacco, Jacek Sasin, si augura che le elezioni presidenziali possano svolgersi il 28 giugno. Lo ha detto all'emittente televisiva "Tvp Info", precisando che i tempi dipenderanno soprattutto dalla velocità con la quale il Senato terminerà l'esame della legge sulle modalità di svolgimento del voto. Molto dipenderà "da quanto Piattaforma civica (Po) deciderà di concentrarsi sull'ostruzionismo e, avendo essa un nuovo candidato, da quanto è oggi interessata a che le elezioni si svolgano in fretta, prima che il nuovo candidato si comprometta come il suo predecessore, che è partito con un sostegno superiore al 30 per cento ed è finito al 2", afferma Sasin. (Vap)