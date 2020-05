Regno Unito: nuove leggi sul terrorismo rafforzano misure controllo sospettati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sospettati di terrorismo nel Regno Unito, anche se non giudicati colpevoli di nessuna offesa, saranno soggetti a misure di controllo individuale ad ampio raggio e potenzialmente senza un termine temporale. Questo il contenuto della nuova legge proposta dal governo britannico in materia di terrorismo, secondo quanto riferisce la stampa locale. L'esecutivo intende indebolire l'onere della prova per le misure per la prevenzione del terrorismo e l'investigazione (Tpims) che vengono usate contro i sospettati di attività terroristica e rimuovere il limite dei due anni di utilizzo di queste misure. Le misure Tpims sono considerate problematiche e richiedono l'utilizzo di molte risorse, essendo basate principalmente su intelligence segreta. Vengono utilizzate per controllare il rischio rappresentato da sospettati per terrorismo in libertà quando il procedimento penale "non è un'opzione". (segue) (Rel)