Regno Unito: nuove leggi sul terrorismo rafforzano misure controllo sospettati (2)

- Gli attivisti per le libertà civili ritengono che i cambiamenti nelle leggi sul terrorismo rappresentino "una minaccia per i pilastri fondamentali del nostro sistema giudiziario". Il ministero dell'Interno ha reso noto che le proposte di emendamento delle leggi "supportano l'utilizzo" delle misure Tpims, il cui utilizzo verrebbe prolungato solo quando sarà "necessario e appropriato". Il ministero dell'Interno si è rifiutato di dare un parere riguardo alla possibilità che le nuove proposte di legge causino un aumento nell'utilizzo delle Tpims. Le modifiche delle misure Tpims fanno parte del disegno di legge contro il terrorismo che include una nuova "condanna grave" con pena detentiva minima di 14 anni e fino ai 25 anni di pena per i reati più pericolosi, definiti in modo vago come ad esempio "caratterizzati da morti multiple". Il disegno di legge elimina i termini prescritti per la revisione indipendente da parte di Prevent, il programma antiradicalizzazione del governo. Questa mossa non verrà accolta positivamente dagli attivisti per i diritti umani. (segue) (Rel)