Regno Unito: nuove leggi sul terrorismo rafforzano misure controllo sospettati (3)

- Ci sono inoltre crescenti preoccupazioni riguardanti l'impatto della detenzione prolungata per gli estremisti, dopo diverse scoperte riguardanti reti di radicalizzazione e terrorismo sviluppatesi all'interno delle prigioni. Inoltre in base alle nuove leggi i i giudici potranno aumentare le pene detentive per qualsiasi crimine serio trovando una "connessione con il terrorismo". Al momento solo offese specifiche quali omicidio, dirottamento aereo e utilizzo di esplosivi possono essere connessi con il terrorismo. In base ai piani considerati dal governo, i giudici potranno considerare la possibilità di una "connessione con il terrorismo" per qualsiasi crimine punibile con più di due anni in prigione. (Rel)