Ue: Amendola, la contrapposizione fra nord e sud dell’Europa è “roba del passato”

- La contrapposizione nord-sud in Europa sulla proposta franco-tedesca dei Recovery fund è “roba del passato”. ha detto a "Start", su Sky TG24, il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola in merito alle posizioni contrarie dei cosiddetti quattro paesi frugali dell’Ue – Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia – sul Fondo per la ripresa. “Io ieri ho avuto un colloquio con il ministro degli Esteri olandese, nelle prossime ore li avrò anche con gli altri Paesi”, ha spiegato Amendola, secondo cui questa contrapposizione sia “roba vecchia”. “Quello che dobbiamo cercare di mettere in comune è una risposta, tutti e 27 i Paesi dipendono dal mercato comune, le loro sorti, anche economiche, dipendono da quanto sia forte e unito il mercato europeo", ha detto il ministro. "Non c'è - ha spiegato - uno scontro tra Paesi, c'è da lavorare insieme per tenere unita l'area euro. La Banca centrale europea (Bce) sta facendo un ottimo lavoro ma bisogna tenere unito anche il mercato comune europeo, la sua capacità di produrre lavoro, ricchezza e tenere la coesione sociale in una fase così complicata".(Res)