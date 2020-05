Giustizia: Amendola, sfiducia a Bonafede va respinta perché mancano elementi di merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mozione di sfiducia va letta nel merito: quella nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in discussione oggi al Senato dovrebbe essere respinta perché mancano questi elementi. Lo ha detto a "Start", su Sky TG24, il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola. “Credo che sia giusto respingerla proprio perché non ci sono gli elementi di merito. Accanto a questo ovviamente c'è una discussione sul lavoro importante che il ministro Bonafede dovrà fare nei prossimi mesi, sulla riforma di differenti ambiti del mondo della giustizia e credo che la coalizione, pur nelle differenze che ci sono su questi temi, possa lavorare insieme in maniera coesa", ha detto Amendola.(Res)