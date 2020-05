Coronavirus: Commissaria europea Coesione Ferreira a "Il Foglio", il mercato interno va riequilibrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 1.000 miliardi di aiuti di stato che la Germania ha messo a disposizione delle sue imprese per reggere all'impatto del Covid-19 stanno creando "un disequilibrio molto grave" dentro all'Ue, spiega a "Il Foglio" Elisa Ferreira, commissaria europea per la Coesione: "Se non siamo in grado di organizzare stimoli che aiutino la convergenza tra gli stati membri, la Germania potrebbe ritrovarsi senza clienti cui vendere merci e servizi (un'ipotesi economicamente insostenibile), e le imprese degli altri paesi rischiano di farsi fagocitare da quelle tedesche (uno scenario politicamente intollerabile)". La Commissione europea ha decretato il 'liberi tutti' sugli aiuti di stato per permettere ai governi di tenere in vita le loro imprese durante il lockdown. Complessivamente, gli stati membri hanno notificato aiuti per 1.950 miliardi di euro tra garanzie, prestiti, compensazioni e iniezioni di capitale. Ma non tutti hanno lo stesso margine di bilancio. (segue) (Res)