Coronavirus: Commissaria europea Coesione Ferreira a "Il Foglio", il mercato interno va riequilibrato (2)

La Germania, che è entrata nella crisi con un debito pubblico al 60 per cento del pil, è in cima alla classifica degli aiuti di Stato con il 51 per cento del totale a livello Ue. Francia e Italia seguono molto indietro, con il 17 e il 15,5 per cento. Il totale degli aiuti tedeschi "è equivalente al pil di 16 stati membri. E' una somma imponente", spiega Ferreira. Risultato: "Le imprese tedesche che competono sul mercato interno sono in vantaggio rispetto a tutte le altre". In un mercato aperto come l'Ue, in cui le compagnie aeree o i fornitori di componentistica per automobili competono tra loro, questa montagna di aiuti di stato concentrati in un solo paese crea "una situazione molto critica che dobbiamo riequilibrare". Tanto più che in questo momento "non si può chiedere ai paesi più deboli di andare sui mercati e indebitarsi" per fare come la Germania. Al centro dell'agenda per la ripresa - secondo Ferreira - deve esserci la necessità di "restaurare le parità di condizioni nel mercato interno per evitare uno squilibrio totale, in cui alcune imprese possono prendersi tutto il mercato o comprare le altre imprese perché diventano acquistabili da tutti o perché vanno in bancarotta".