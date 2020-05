Coronavirus: Commissaria europea Coesione Ferreira a "Il Foglio", il mercato interno va riequilibrato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Portoghese e socialista, Ferreira ricorda la precedente crisi. "Abbiamo visto come Grecia, Portogallo e Cipro, che sono paesi marginali, hanno scosso le fondamenta della zona euro", dice la commissaria: "Provate a immaginare una recessione prolungata in Italia e Spagna. Sarebbe devastante per tutta l'area euro". Con gravi conseguenze per la Germania e i paesi nordici. Metà delle esportazioni dei paesi frugali va nel mercato interno, ricorda Ferreira: "Non puoi chiedere ai paesi più poveri di continuare a comprare, perché non avranno più soldi per pagare". II Recovery fund (la Commissione formalizzerà la proposta il 27 maggio) deve servire a "rilanciare la capacità di comprare". Per Berlino è un investimento come il piano Marshall. "Non fu carità", conclude Ferreira: "Gli Stati Uniti avevano capito che c'era un grande mercato da ricostruire e che loro potevano essere i principali fornitori". (Res)