Africa: coronavirus, bilancio sale a 91.534 casi e 2.907 decessi

- In Africa è salito a 91.534 il numero complessivo dei casi confermati di coronavirus, registrati in tutti i 54 paesi del continente. Con un aumento di quasi 3.300 casi nelle ultime 24 ore, analizzati sulla base dei dati raccolti dalla piattaforma "Covid19-Africa", il bilancio continua a crescere a ritmo elevato in Sudafrica, paese più colpito dalla pandemia con 17.200 casi (+767 rispetto a ieri), Egitto (13.484, +720) e Algeria (7.377, +176). Seguono Marocco (7.023), Nigeria (6.401), Ghana (6.096), Camerun (3.529), Repubblica di Guinea (2.863), Sudan (2.728), Senegal (2.617), Costa d'Avorio (2.153), Repubblica democratica del Congo (1.731), Gibuti (1.618), Somalia e Gabon (1.502 ciascuno), Tunisia (1.043) e Guinea-Bissau (1.038), mentre in 24 paesi sono confermati più di cento casi ma meno di mille. I paesi del continente con meno casi registrati sono Namibia (16), Seychelles (11) e Lesotho (1). In totale si registrano 2.907 decessi e 35.795 guariti. (Res)