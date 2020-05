Giustizia: Orfini (Pd), politiche pessime, cambiare radicalmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche per la giustizia di questo governo "sono pessime e devono cambiare radicalmente": lo scrive su Twitter Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico. "Non c'è alternativa a respingere la sfiducia a Bonafede. Ma non è obbligatorio farlo fingendo di condividerne le idee. Le politiche per la giustizia di questo governo - conclude Orfini - sono pessime e devono cambiare radicalmente. E spetta al Pd chiederlo. Anzi esigerlo". (Rin)