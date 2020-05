Agricoltura: Istat, -0,7 per cento la produzione 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, brusca frenata per la produzione di vino (-12,1 per cento); in calo anche frutta (-6,6 per cento), coltivazioni industriali (-3,2 per cento) e cereali (-1,5 per cento). -0,7 per cento la produzione e -1,6 per cento il valore aggiunto. Questi i dati rilevati dall'Istat nella nota relativa all'andamento dell’economia agricola. Notevole ripresa per l’olio di oliva (+27,6 per cento); in aumento anche la produzione di legumi secchi (+8,7 per cento) e le coltivazioni foraggere (+3,4 per cento). Il peso dell’agricoltura sull’intera economia italiana è al 2,2 per cento, se si include l’industria alimentare sale al 4,1 per cento. Sostanzialmente stabile l’occupazione (+0,1 per cento). Nella Ue28 crescono produzione (+0,5 per cento) e reddito agricolo (+3,0 per cento) ma l’Italia si conferma primo paese per valore aggiunto e terzo per valore della produzione. 61,6 miliardi di euro il valore della produzione di agricoltura, silvicoltura e pesca in Italia. +1,0 per cento la crescita del valore aggiunto (a prezzi correnti) del comparto agroalimentare in Italia. 188,7 miliardi di euro il valore aggiunto dell’agricoltura per l’insieme della Ue28(Ren)