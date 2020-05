Russia: ambasciata negli Usa chiede rettifica a media locali per critiche a Putin su gestione coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata russa negli Stati Uniti ha chiesto al network informativo "Bloomberg" di confutare l'articolo pubblicato sotto il titolo "Come la Russia di Putin ha rovinato la pandemia". L'emittente Usa ha pubblicato il testo dedicato ai problemi dell'assistenza sanitaria russa nella sezione "opinioni". "L'ennesima importante testata statunitense è caduta preda di una palese menzogna sulle misure adottate dalle autorità russe per combattere il contagio da coronavirus", ha affermato l'ambasciata russa tramite la sua pagina Facebook. La sede diplomatica ha definito l'articolo "un flusso di accuse politicizzate infondate", che è illustrato da un grafico basato sulle statistiche della Banca mondiale relative al numero di letti ospedalieri per mille persone in Russia e nei paesi Ocse (8,2 contro 3,8 nel 2013). Secondo la missione diplomatica russa, i redattori avrebbero scambiato le curve della Russia e dell'Ocse. Successivamente, l'agenzia ha allineato il grafico con i dati della Banca mondiale, aggiungendo una rettifica al materiale. (Rum)