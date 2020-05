Giustizia: Bonino, Bonafede paga tangente ideologica a giustizialismo penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica sulla giustizia del ministro Alfonso Bonafede non giova al Paese. Lo ha detto la senatrice Emma Bonino, illustrando la mozione di sfiducia, di cui è prima firmataria, contro il Guardasigilli. "Oggi - ha affermato - qui si discute di quale politica per la giustizia serva all'Italia. Se la continuità del governo dovesse significare la continuità della politica della giustizia praticata da Bonafede allora l'Italia non ne avrebbe nessun giovamento". Secondo Bonino, "Bonafede paga una tangente ideologica al giustizialismo penale. Io voglio - ha concluso - una giustizia che non faccia paura ai cittadini ma restituisca loro la fiducia nel giusto processo e nella correttezza della amministrazione". (Rin)