Fase 2: al mercato agroalimentare di Milano accessi a livelli pre-Covid

- La settimana appena trascorsa, compresa tra l'11 e il 17 maggio, conferma il ritorno sostanziale alla normalità a “Foody”, il mercato agroalimentare di Milano, con 20.267 accessi complessivi. Il dato settimanale - fa sapere una nota di Sogemi, la società controllata del Comune di Milano che gestisce “Foody” - mostra in quasi tutti gli indicatori un ritorno ai valori osservati pre–emergenza. Unico dato non ancora tornato ai livelli standard è quello degli accessi degli acquirenti privati poiché, per il momento, solo il mercato fiori e il mercato carni sono stati aperti al pubblico il sabato mattina. Il mercato ittico continua a registrare una crescita dei quantitativi commercializzati (+4 per cento nell'ultima settimana) riportandosi così sull'80 per cento del dato settimanale pre-emergenza. Continua l'aumento per la categoria ambulanti (+12 per cento), in crescita anche il settore Ho.Re.Ca. (+38 per cento). I prezzi dei prodotti ortofrutticoli sono in generale stabili. Nel comparto frutta, si segnala tuttavia un aumento dell'8 per cento delle mele golden a seguito di un aumento dei consumi e la riduzione del 10 per cento del prezzo delle more. Da evidenziare inoltre l'arrivo al mercato di pesche, albicocche e ciliegie. Nel comparto verdura l'aumento delle temperature ha portato a una leggera flessione della domanda con una conseguente riduzione del prezzo di alcuni prodotti quali zucchine e asparagi, rispettivamente scesi dell'8 e del 6 per cento. Sale invece il prezzo di carote (+6 per cento), patate (+8 per cento) e cipolle (+10 per cento). (segue) (com)