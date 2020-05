Fase 2: al mercato agroalimentare di Milano accessi a livelli pre-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'ittico, nella settimana dell'11-17 maggio, la maggior parte dei prodotti mantiene un andamento stabile. Gli unici aumenti si registrano per la seppia (+15 per cento) e per la sogliola (+21 per cento) per quanto riguarda il prodotto fresco, mentre nel congelato si segnala un aumento del prezzo del gambero atlantico (+5 per cento) e del calamaro (+7 per cento), dovuti ad un aumento dei quantitativi consumati. Il mercato agroalimentare - assicura Sogemi - resta aperto nel rispetto delle misure di sicurezza: all’ingresso vengono distribuite mascherine gratuite presso il presidio dell'autoambulanza, dove è possibile anche effettuare la misurazione della temperatura corporea. Mantenute in vigore anche tutte le misure straordinarie di controllo degli accessi e il presidio igienico sanitario: accedono solo soggetti con titolo identificativo, i flussi in entrata sono regolati per evitare ogni assembramento, si svolgono solo attività essenziali, sono rafforzati i presidi igienico-sanitari con presenza fissa di personale medico sanitario e veterinario; le aree mercatali vengono igienizzate e sanificate ogni giorno; gli operatori hanno l’obbligo di osservare regole comportamentali che agevolino il funzionamento, la pulizia dei luoghi, la sicurezza igienica e il controllo del mercato e l’apertura al pubblico rimane sospesa in via precauzionale. (com)