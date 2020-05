Terrorismo: De Micheli, democrazia è forte oggi grazie a uomini come D'Antona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La democrazia "vive ed è forte oggi grazie a uomini come Massimo D'Antona". Lo scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, per ricordare l'accademico e giuslavorista ucciso ventuno anni fa dalle nuove Brigate Rosse. "Massimo D'Antona giuslavorista e consulente del ministero del Lavoro venne assassinato il 20 maggio '99 dalle Brigate Rosse. Si batteva per i diritti e la loro riforma, per adeguarli alle vere esigenze dei lavoratori. La democrazia vive ed è forte oggi grazie a uomini come lui", ha scritto De Micheli. (Rin)