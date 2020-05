Spagna: coronavirus, a rischio oltre un milione di posti di lavoro nel settore alberghiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive economiche in Spagna a causa del coronavirus rischiano di essere drammatiche, con perdite tra i 900 mila ed 1,1 milioni di posti di lavoro nel settore alberghiero, tra effetti diretti e indiretti della crisi. E' quanto emerge da uno studio condotto della società di consulenza Foqus e dell'Università di Valencia, nel quale si prevede un calo delle vendite tra il 45 per cento ed il 55,7 per cento ed una diminuzione del fatturato tra i 54 ed i 67 miliardi di euro. Ad incidere negativamente sarà, in particolare, l'assenza di turisti stranieri, almeno fino al mese di ottobre. (Spm)