Grecia: proposta altezza limite di 21 metri per edifici presso l'Acropoli

- Il comitato decisionale del Consiglio archeologico ellenico (Kas) ha approvato all'unanimità la proposta del ministro dell'Ambiente di Atene di porre un limite massimo di altezza per gli edifici nelle vicinanze della collina dell'Acropoli. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", il nuovo limite è fissato a 21 metri di altezza. Lo scopo della misura è quello di garantire che la vista sull'Acropoli non venga ostruita, sulla scia di una decisione già presa dal Consiglio di stato greco per tutelare il sito archeologico di Atene. Fino ad ora la legislazione greca prevedeva un limite di 32 metri per l'altezza degli edifici nell'area, con alcune deroghe ammissibili in taluni casi. Anche nella nuova legislazione verrebbe prevista una deroga, con il limite innalzato a 24 metri, per i palazzi in via Syngrou. Queste proposte dovrebbero ora essere incluse una bozza di decreto presidenziale e sottoposte al Consiglio di stato per un'opinione preliminare. (Gra)