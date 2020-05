Trasporto aereo: compagnie cinesi ripristineranno alcune rotte internazionali a giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha lanciato la sua politica "Five One" alla fine di marzo nel tentativo di contenere la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, consentendo a una compagnia aerea di servire un paese, da una città cinese a una città straniera, con non più di un volo a settimana. Secondo quanto dichiarato al "Global Times" da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'aviazione cinese, non esiste ancora conferma ufficiale sulla ripresa dei voli internazionali. Tuttavia, ci sono compagnie aeree d'oltremare che sono ansiose di vedere più rotte internazionali consentite in Cina. Delta Air Lines ha affermato che spera di riprendere i voli passeggeri giornalieri da Seattle e Detroit a Shanghai a giugno, ma è ancora in attesa di approvazione da parte del governo cinese. I voli giornalieri di Delta a giugno sono aumentati di circa 100 rispetto a maggio, compresi i voli dall'Hub Atlanta Airlines e dall'aeroporto internazionale Jfk di New York alla Florida. Secondo quanto riferito, la Asiana Airlines della Corea del Sud prevede di riprendere 12 rotte verso la Cina. Inoltre, United Airlines starebbe pianificando un forte ritorno in Cina a giugno e che farà un "rilancio" dei servizi passeggeri con quattro voli verso tre città: Pechino, Chengdu e Shanghai. (Cip)