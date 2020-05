Hong Kong: tasso disoccupazione in aumento al 5,2 per cento negli ultimi tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione destagionalizzato di Hong Kong è aumentato al 5,2 per cento nel periodo tra febbraio e aprile, dal 4,2 per cento nel periodo gennaio-marzo. Lo riferiscono le ultime statistiche pubblicate dal Dipartimento censimento e statistiche del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong. Il tasso di sottoccupazione è aumentato al 3,1 per cento nel periodo tra febbraio e aprile. A commento degli ultimi dati sulla disoccupazione, il segretario del governo per il Lavoro e del welfare Law Chi-kwong ha affermato che il mercato del lavoro ha mostrato un ulteriore deterioramento durante la pandemia di Covid-19, che ha continuato a pesare su una vasta gamma di attività economiche. "Il tasso di disoccupazione è salito di un punto percentuale al 5,2 per cento nel periodo tra febbraio e aprile, il più alto in oltre un decennio, e il tasso di sottoccupazione è salito a sua volta di un punto percentuale al 3,1 per cento, il più alto in oltre 15 anni", ha spiegato Law. (segue) (Cip)