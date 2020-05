Hong Kong: tasso disoccupazione in aumento al 5,2 per cento negli ultimi tre mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono stati 202.500 disoccupati nel periodo, un aumento di 40.300 rispetto al periodo tra gennaio e marzo, mentre il numero di sottoccupati è aumentato di 35.800 a 118.600. "Le diminuzioni su base annua dell'occupazione totale e della forza lavoro si sono ampliate ulteriormente, rispettivamente al 5,4 per cento e al tre per cento, entrambi i più grandi mai registrati", ha aggiunto Law, spiegando che il mercato del lavoro continuerà ad affrontare una pressione forte nel breve termine. "Per preservare la vitalità dell'economia, il governo ha implementato misure di soccorso di dimensioni senza precedenti, tra cui una serie di misure sulla conservazione e la creazione di posti di lavoro. Queste misure dovrebbero aiutare a mantenere i lavoratori occupati", ha detto. (Cip)