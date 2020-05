Italia-Cina: dal 13 giugno a Kunming la mostra "Raffaello Opera Omnia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Italia tornerà ad essere protagonista della scena artistica della Cina il mese prossimo, con la mostra "Raffaello Opera Omnia", realizzata da RAICom presso il Global Century & Sunac Center for Contemporary Art di Kunming grazie al sostegno dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto Italiano di Cultura a Pechino e con il supporto del prestigioso Cafa Museum di Pechino. Lo rende noto l'Ambasciata italiana a Pechino in un comunicato stampa. La mostra sarà inaugurata il 13 giugno prossimo. Nel cinquecentenario della scomparsa del grande Maestro italiano, l'evento ne celebrerà il genio e l'eredità artistica, proponendo il suo messaggio di speranza rinascimentale, mai così attuale, e testimoniando concretamente la ripresa dell'attività di cooperazione culturale tra Italia e Cina, interrottasi a inizio anno a causa dell'emergenza pandemica. Per i visitatori cinesi si tratterà di un'occasione rara e preziosa per ammirare in un unico luogo 36 riproduzioni in alta definizione delle opere dell'artista provenienti da innumerevoli musei nel mondo che sinora le hanno gelosamente custodite.