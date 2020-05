Italia-Cina: dal 13 giugno a Kunming la mostra "Raffaello Opera Omnia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In parallelo e con l'obiettivo di rafforzare ancor più la promozione digitale integrata anche nel campo culturale, l'Istituto Italiano di Cultura a Pechino avvierà a partire da giugno un programma di conferenze on-line, con cicli dedicati ad arte, letteratura e musica italiane, partendo proprio da Raffaello Sanzio. Al fine di consentire la migliore resa video e sonora degli eventi online, l'Istituto si è dotato di una nuova piattaforma di trasmissione streaming che fa uso anche della tecnologia 5G e che consentirà la partecipazione simultanea di più di mille spettatori in condizioni di altissima qualità. L'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura a Pechino puntano sull'impiego dei più aggiornati strumenti telematici per rispondere alla crescente domanda digitale di prodotti culturali italiani nella società cinese, tra le più ricettive di contenuti on-line, composta da oltre 904 milioni di internauti. L'obiettivo è quello di raggiungere una audience sempre più vasta e sempre più incline alla fruizione dell'alto intrattenimento digitale, mettendo a frutto le molteplici iniziative virtuali avviate dalle principali istituzioni culturali italiane in questi ultimi mesi. (Cip)