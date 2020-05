Cina: ministero Esteri, il Panchen Lama conduce "vita normale" dopo sua scomparsa 25 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Panchen Lama, la seconda figura più anziana nel buddismo tibetano, vive una "vita normale" dopo essersi laureato all'università. Lo ha affermato ieri il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. Il Dalai Lama, che vive in esilio in India, il 14 maggio 1995 ha identificato Gedhun Choekyi Nyima, che all'epoca aveva sei anni, come la reincarnazione del Panchen Lama. Tre giorni dopo il bambino è stato preso in "custodia protettiva" dal governo e da allora non è più stato visto. Attivisti per i diritti umani lo hanno definito il più giovane prigioniero politico del mondo. Lunedì, il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo ha chiesto che la Cina rivelasse dove si trova attualmente il Panchen Lama, a 25 anni dalla sua scomparsa. "I buddisti tibetani, come i membri di tutte le comunità di fede, devono essere in grado di selezionare, educare e venerare i loro capi religiosi secondo le loro tradizioni e senza interferenze del governo", ha detto Pompeo in una nota. Il ministero degli Esteri cinese ha affermato che Gedhun Choekyi Nyima ha ricevuto "l'istruzione obbligatoria nazionale" prima di entrare all'università e che lui e la sua famiglia "non desiderano che estranei interferiscano nella loro vita normale". "Ha già iniziato a lavorare", ha aggiunto il portavoce. Zhao ha avvertito gli Stati Uniti di non "usare le questioni del Tibet per interferire negli affari interni della Cina". Pechino ha nominato il proprio Panchen Lama, Chokyi Gyalpo (Gyaincain Norbu), che ha fatto diverse apparizioni pubbliche, anche se molti tibetani non lo riconoscono. Il governo cinese, ufficialmente ateo, ha chiarito che potrebbe cercare di nominare un successore del Dalai Lama, 84 anni, il cui carisma attira l'attenzione globale sul Tibet da decenni.(Cip)