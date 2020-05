Spagna: “El Mundo”, responsabile sanitario Simon avrebbe sottovalutato emergenza Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portata dell’emergenza del coronavirus non è stata sottostimata durante la riunione del 18 e 20 febbraio scorso a Stoccolma del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). Lo ha detto il responsabile spagnolo del Centro di allerta e emergenza Sanitaria, Fernando Simon, difendendosi dall’accusa secondo cui la gravita del Covid-19 sarebbe stata sottostimata nel corso della riunione avvenuta nella capitale svedese. Dai verbali dell'incontro i rappresentanti sanitari di Francia e Germania avevano espresso preoccupazione per la diffusione del virus in Europa, mettendo in guardia sulla difficoltà di reperire i dispositivi di sicurezza individuali (mascherine, camici, occhiali). Al contrario, Fernando Simon – scrive "El Mundo” – non avrebbe prestato la dovuta attenzione a tali avvertimenti, temporeggiando più di un mese prima di sollecitare il governo all'acquisto dei dispositivi sanitari. La Spagna, secondo la relazione dell'incontro di Stoccolma, in quel periodo aveva effettuato un totale di 60 test, nonostante avesse già avuto due casi positivi sul suo territorio nazionale.(Spm)