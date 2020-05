Credito: Deutsche Bank, oggi assemblea degli azionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piena ristrutturazione mentre affronta la crisi del coronavirus, Deutsche Bank tiene oggi in videoconferenza l'annuale assemblea generale degli azionisti. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nonostante tutte le difficoltà, vi è un sorprendete ottimismo. Nel discorso agli investitori, l'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, affermerà: “Siamo parte della soluzione in questa crisi”. La banca intende cogliere l'occasione per espandere la propria quota di mercato tra le società tedesche. Attualmente, una su tre delle richieste di finanziamento presentate dalle imprese colpite dalla crisi proviene da società che non sono ancora clienti di Deutsche Bank. A tal riguardo, Sewing dichiarerà che l'istituto di credito “getta ora le basi per le attività nei prossimi anni”. Come nota “Handelsblatt”, la domanda è se Deutsche Bank “possa permetterselo”. Il consiglio di amministrazione ha, infatti, accettato che il rapporto di base di livello Tier 1 potrebbe temporaneamente scendere al di sotto della soglia del 12,5 per cento. Più basso è tale rapporto, minore sarà il cuscinetto che Deutsche Bank potrà utilizzare per far fronte alle conseguenze di una grave recessione come quella che grava sulla Germania, per esempio l'aumento delle insolvenze dei prestiti. Inoltre, la pandemia di coronavirus colpisce Deutsche Bank in un momento particolarmente difficile. Con un ammanco di 5,7 miliardi di euro, il 2019 è stato il quinto anno consecutivo di perdita. Per il 2020, Deutsche Bank 2020 auspica almeno di portare il bilancio in pareggio. Tuttavia, come avverte “Handelsblatt”, è “improbabile” che questo obiettivo sia raggiunto. Deutsche Bank prevede infatti che i costi continueranno a diminuire, ma allo tesso tempo cresce la copertura del rischio per possibili inadempienze sui prestiti.(Geb)