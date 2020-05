Cina: Ufficio affari di Taiwan, riunificazione dell'Isola con Pechino è tendenza naturale della storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunificazione di Taiwan con la Cina continentale è la tendenza naturale della storia e i tentativi per cercare l'indipendenza di Taipei portano a un vicolo cieco. Lo ha riferito oggi l'Ufficio degli affari di Taiwan della Cina, in occasione dell'insediamento per il secondo e ultimo mandato della presidente Tsai Ing-Wen. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", il portavoce Ma Xiaoguang ha dichiarato che la Cina non lascerà mai spazio a varie forme di "indipendenza di Taiwan" o tollererà qualsiasi atto di separazione di Taiwan dalla Cina. La presidente di Taiwan ha inaugurato oggi, 20 maggio, il suo mandato all'insegna di un ulteriore aumento delle tensioni politiche e diplomatiche con la Cina continentale. Nel suo discorso inaugurale, Tsai ha rinnovato l'impegno a difendere l'Isola dalle "minacce esterne", e nuovamente respinto la richiesta della Cina di tornare ad aderire al principio "un paese, due sistemi", che Pechino pone come precondizione per un rilassamento delle tensioni attraverso lo Stretto di Taiwan, ma anche come presupposto per negare all'Isola la sua statualità. (segue) (Cip)