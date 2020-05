Imprese: Ad Thyssenkrupp Merz, possibile fusione della siderurgia con Salzgitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duramente colpito dalla crisi del coronavirus e in ristrutturazione per far fronte alle difficoltà che da tempo attraversa, il conglomerato tedesco Thyssenkrupp potrebbe fondere il proprio settore siderurgico con quello del concorrente nazionale Salzgitter. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Thyssenkrupp, Martina Merz, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. In merito al futuro del settore dell'acciaio di Thyssenkrupp, storico nucleo del gruppo, Merz ha dichiarato che “molti sono interessati a una soluzione tedesca. Abbiamo un'ampio margine di manovra”. L'Ad di Thyssenkrupp ha poi osservato di conoscere da tempo l'omologo di Salzgitter, Joerg Fuhrmann. “Ci fidiamo l'uno dell'altro, il che è una buona base per le discussioni”, ha notato Merz. L'amministratore delegato di Thyssenkrupp ha, tuttavia, evidenziato che per gli sviluppi futuri riguardanti il comparto siderurgia sta perseguendo “tutte le opzioni” e non si impegnerà in una soluzione “troppo presto”. In tale prospettiva, Merz non ha escluso la vendita a un gruppo siderurgico cinese e a tal riguardo ha commentato: “Spesso, ho visto che in un primo momento le soluzioni suscitano preoccupazioni, e che questo può cambiare in seguito”. In precedenza, Thyssenkrupp aveva reso noto che potrebbe sviluppare la divisione acciaio con un partner, pur non escludendo una sua cessione. Merz ha ammesso di aver inizialmente pianificato di mantenere il settore della siderurgia nel gruppo, ma la crisi del coronavirus “ha contrastato con il piano”. (Geb)