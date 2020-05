Imprese: Coratella (Saipem), nel 2020 possibile consolidamento posizioni non-oil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020 potrà essere un anno di consolidamento delle posizioni non oil, considerato che i gruppi petroliferi stanno congelando molti progetti: la strada comunque è segnata, vediamo i competitor fare più fatica perché Saipem si è mossa in anticipo sui business anti-ciclici. Così Maurizio Coratella, Coo della divisione E&C onshore di Saipem, durante un’intervista con “Milano Finanza”. “La divisione che dirigo rappresenta una grande opportunità per la diversificazione di Saipem, in particolare per lo sviluppo della nostra quota di mercato nella costruzione di impianti Gnl, la commodity che per noi accompagnerà la transizione energetica e che in questo momento è trainata da una solida crescita della domanda”, ha detto, sottolineando che la società ha progetti attivi in Thailandia, in Mozambico, in Indonesia e nell’Artico. “Con questi livelli di Brenti non remunerativi, le alternative sono le energie rinnovabili e i nuovi approcci ibridi basati su tecnologie verdi e infrastrutture smart”, ha concluso, aggiungendo che la divisione E&C onshore “permette a Saipem di esplorare altri mercati come il trasporto ferroviario. (Ems)