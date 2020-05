Germania: scandalo diesel, dirigenti Volkswagen scagionati dietro pagamento di una multa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i maggiori protagonisti dello scandalo diesel che ha travolto il settore automobilistico tedesco, l'amministratore delegato e il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Volkswagen, rispettivamente Herbert Diess e Hans Dieter Poetsch, sono stati scagionati dall'accusa di manipolazione del mercato dietro il pagamento di un'ammenda da 4,5 milioni di euro ciascuno. È quanto concordato dal tribunale statale e dalla procura di Braunschweig, in Bassa Sassonia, con gli imputati.Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, un portavoce di Volkswagen ha dichiarato che i legali del gruppo hanno ritenuto infondate la accuse contro Diess e Poetsch, “sia alla loro presentazione sia ora”. Con il pagamento dei 4,5 milioni di euro, i due alti dirigenti di Volkswagen non vengono né assolti né giudicati colpevoli. I giudici non hanno, invece, raggiunto alcun accordo con il terzo degli accusati su cui pende anche l'accusa di frode: Martin Winterkorn, amministratore delegato di Volkswagen dal 2007 al 2015. Tuttavia, come reso noto dalla magistratura di Braunschweig, “anche questo procedimento può essere chiuso a determinate condizioni”.Già a marzo scorso era diventato evidente che il processo a carico di Diess e Poetsch sarebbe stato chiuso. Il tribunale statale di Braunschweig dubitava, infatti, che le prove fornite dalla procura sarebbero state sufficienti per un verdetto di colpevolezza e ha dichiarato di essere aperto alla procedura di pagamento dell'ammenda.(Geb)