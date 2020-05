Libia: stampa Haftar, ritiro Lna dalla base Al Watiyah concordato da Russia e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro delle forze di Khalifa Haftar dalla base aerea di Al Watiyah, a sud-ovest di Tripoli, sarebbe stato concordato sulla base su un accordo russo-turco. Secondo l’emittente “Libya 24”, considerata vicina alle istanze del generale Khalifa Haftar, che cita non meglio precisate fonti dei media, esisterebbe un “patto” tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per garantire alla Turchia la base aerea di Al Watiyah, che diventerebbe una “base comune con il Comando statunitense in Africa (Africom)”. In cambio, la Russia “otterrebbe la base aerea di Qardabiyah a Sirte” e il porto della città costiera libica, al fine di garantire a Mosca uno sbocco sul Mediterraneo centrale. Secondo “Libya 24”, Erdogan avrebbe intimato al generale Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna), tramite “un mediatore russo” di fermare la guerra e di ritirarsi dalle sue attuali posizioni a sud della capitale Tripoli. Questa versione spiegherebbe le dichiarazioni del portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, che ha annunciato il “riposizionamento tattico” delle truppe a 2-3 chilometri da Tripoli. Le stesse fonti sostengono che il governo dell’Italia avrebbe ottenuto dal premier del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj “gli stessi privilegi dei turchi” in cambio del “blocco del flusso di armi lungo le frontiere terrestri e marittime della Libia orientale attraverso la missione dell’Ue Irini”. Una ricostruzione, tuttavia, alquanto improbabile dal momento che l’operazione a guida italiana “Irini” è contestata apertamente dallo stesso governo di Sarraj. (Lit)