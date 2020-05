Russia: elicottero militare effettua atterraggio d’emergenza, tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono morte in seguito a un brusco atterraggio di un elicottero da trasporto militare russo Mi-8 nei pressi di Klin, nella regione di Mosca. Lo ha riferito il servizio stampa del ministero della Difesa della Federazione Russa, comunicando l’intero equipaggio ha perso la vita. L'incidente è avvenuto durante un volo di addestramento, a 20 chilometri dal villaggio di Klin in un'area deserta. A bordo del velivolo non c'erano munizioni, ha specificato il ministero. Secondo le informazioni preliminari, la causa dell'incidente potrebbe essere un malfunzionamento tecnico. Sulla scena del disastro è presente una delegazione del comando principale delle Forze aeree.(Rum)