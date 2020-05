Regno Unito: ulteriori ritardi su applicazione tracciamento coronavirus, sarà pronta a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia del Regno Unito per monitorare l’epidemia nazionale di coronavirus è in dubbio in seguito alla scoperta che l'applicazione di tracciamento non sarà pronta sino a giugno. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". Il ministro della Salute, Matt Hancock, ha dichiarato la scorsa settimana che l'applicazione sarebbe stata introdotta su larga scala "a metà maggio". Tuttavia fonti interne al Sistema sanitario nazionale (Nhs) sostengono che l'applicazione, al momento in fase di prova sull'Isola di Wight, non potrà essere lanciata sino al mese prossimo perché gli esperti hanno bisogno di tempo per sistemare eventuali problemi nella tecnologia. Questa è l'ultima in una serie di problemi di confusione rispetto all'attuale data di consegna emersi in seguito alla dichiarazione di Hancock. Prima della fine della scorsa settimana la data di lancio dell'applicazione era già stata posticipata da metà a fine maggio. Il 18 maggio scorso da Downing Street, sede del governo britannico, hanno fatto sapere che l'app sarebbe stata pronta "entro qualche settimana".(Rel)