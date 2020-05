Auto: fonti stampa, Renault prevede di chiudere alcuni stabilimenti in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore automobilistico Renault prevede di chiudere alcuni stabilimenti in Francia. Lo riferisce la stampa transalpina riprendendo un'informazione inizialmente diffusa dal settimanale "Le Canard Enchainé". Secondo le indiscrezioni riportate dal giornale senza citare la fonte, l'azienda prevede di chiudere inizialmente i siti a Dieppe (nord), Flins-sur-Seine e Choisy-le-Roy (rispettivamente a ovest e a sud di Parigi), insieme alle Fonderie di Bretagna, a Caudan. Il quotidiano "Les Echos" precisa che la fabbrica di Flins-sur-Seine non dovrebbe chiudere, ma solo interrompere la produzione di veicoli entro qualche anno. Le attività di Choisy-le-Roi, dove vengono rimessi a nuovo motori, cambi e pompe ad iniezione, dovrebbero invece essere trasferite, secondo il quotidiano economico. Per il momento non c'è stato alcun commento da parte della dirigenza di Renault o del ministero dell'Economia. I sindacati della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt) e della Confederazione generale del lavoro (Cgt) hanno dichiarato di non avere "informazioni precise". Il governo è il primo azionista di Renault con il 15 per cento del capitale e ha in previsione lo stanziamento di un prestito garantito per il gruppo di 5 miliardi di euro.(Frp)