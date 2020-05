Mobilità: Raggi, altri 200 bus privati per rafforzare trasporto pubblico entro venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 200 autobus privati arriveranno a supporto del trasporto pubblico di Roma entro venerdì. "Abbiamo preso in affitto altri autobus, da qui a venerdì ne metteremo in campo altri 200 per collegare le periferie al centro", ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervistata nella trasmissione "24 mattino" su Radio24. Inoltre "entro fine del mese avremo i primi operatori di sharing per i monopattini e ne arriveranno altri di bike sharing" e "le piste ciclabili transitorie saranno 150, stiamo anticipando gli interventi del piano urbano della mobilità sostenibile".(Rer)