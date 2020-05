Cina: Consiglio di Stato, raggiunti 38 obiettivi fissati dal governo nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha raggiunto 38 obiettivi fissati nel rapporto di lavoro del governo dell'anno scorso. Lo ha dichiarato ieri il Consiglio di Stato, il gabinetto della Repubblica popolare. Il documento ha fissato un obiettivo di crescita del prodotto interno lordo (Pil) compreso tra il 6 e il 6,5 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2019 il Pil cinese ha raggiunto 99.090 miliardi di yuan (circa 14 mila miliardi di dollari), con un aumento del 6,1 per cento rispetto al 2018, in linea con l'obiettivo annuale. Il rapporto mirava a creare oltre undici milioni di posti di lavoro nelle aree urbane e mantenere il tasso di disoccupazione urbana entro il 4,5 per cento. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti, poiché l'anno scorso sono stati creati circa 13,52 milioni di posti e il tasso di disoccupazione si è attestato al 3,6 per cento. Inoltre, il taglio delle tasse dello scorso anno ha superato i 2.300 miliardi di yuan (circa 324 miliardi di dollari). (segue) (Cip)