Cina: Consiglio di Stato, raggiunti 38 obiettivi fissati dal governo nel 2019 (2)

- In termini di sostentamento delle persone e miglioramento delle infrastrutture, il programma mirava a sollevare dalla povertà oltre dieci milioni di persone in zone rurali e a costruire e rinnovare 200 mila chilometri di strade fuori dai centri urbani. Nel 2019, la Cina ha sollevato 11,09 milioni di persone che vivevano in zone rurali dalla povertà e costruito e rinnovato 290 mila chilometri di strade fuori dai centri urbani. Per quanto riguarda la protezione ambientale, era stato fissato l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto del tre per cento. Le emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto sono diminuite rispettivamente del 4,4 e del 3,5 per cento. I 38 obiettivi raggiunti nel 2019 comportano anche una riduzione di oltre il cinque per cento nelle spese generali del governo centrale e un taglio di circa il tre per cento nelle spese delle visite ufficiali all'estero e di quelle legate ai trasporti e all'ospitalità delle più alte cariche dello stato. (Cip)