Regno Unito: coronavirus, governo rifiuta offerta per aumento capacità produzione vaccino

- Il governo del Regno Unito ha rifiutato la possibilità di aumentare la capacità di produrre vaccini, accantonando la proposta della banca Salamanca Group che si era offerta di costruire un impianto nel Somerset. Lo riporta il quotidiano britannico "The Times". Alla proposta della banca di costruire uno stabilimento di produzione di vaccini, le autorità britanniche hanno risposto che i piani in atto per aumentare la capacità nazionale sono già più che sufficienti. Il presidente di Salamanca Group, Martin Bellamy, ha detto "siamo sconvolti dal fatto che il governo non sia più ambizioso per quanto riguarda le proprie capacità produttive, in modo da poter veramente avere un ruolo a livello globale". Bellamy ha aggiunto di essere "deluso dal fatto che nonostante il paese sia molto avanti nel processo di produzione di un vaccino, non è per niente avanti nella capacità di produrne centinaia di migliaia di dosi". Molti commentatori hanno sollecitato il governo a costruire diversi siti di produzione nel caso in cui vengano sviluppati diversi vaccini funzionanti, ognuno con il proprio processo di manifattura. Altri spingono perché il Regno Unito produca abbastanza vaccini per poi avviarne l’export a livello globale.(Rel)