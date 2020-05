Libia: ministro dell’Interno Bashagha discute con l'ambasciatore turco degli sviluppi sul campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, ha discusso con l'ambasciatore della Turchia, Serhat Aksen, degli sviluppi sul campo in Libia e a Tripoli e del dossier migrazione attraverso il Mediterraneo. In una dichiarazione, il ministero ha dichiarato che l'incontro "si è concentrato sugli ultimi sviluppi sul campo nella guerra di Tripoli e sulle vittorie raggiunte dalle forze del Gna”. Bashagha, in particolare, "ha elogiato gli sforzi del governo turco nel suo supporto illimitato alle forze del Gna durante la guerra". Questi sviluppi arrivano dopo la sconfitta dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar nella strategica base aerea di Al Watiyah, a sud-ovest di Tripoli, considerata una delle ultime roccaforti delle forze della Cirenaica insieme alla città di Tarhuna. Il portavoce delle forze di Haftar, Ahmed al Mismari, ha annunciato ieri sera il ritiro di 2-3 chilometri da tutti i fronti di Tripoli per consentire “le pratiche religiose durante la festa di fine Ramadan”. (Lit)