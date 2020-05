Le forze del generale Haftar annunciano il ritiro dal fronte di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar si ritirerà oggi di 2-3 chilometri da tutti i fronti a Tripoli per consentire “le pratiche religiose durante la festa di fine Ramadan”. Lo ha annunciato il portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, invitando il Governo di accordo nazionale (Gna) a fare altrettanto per “creare una zona libera da tensioni e attacchi diretti per evitare nuovi scontri durante questo periodo”. Il ritiro inizierà alle ore 12:00 di oggi.Al Mismari ha aggiunto che la decisione è arrivata "in linea con l'ultima settimana del mese sacro del Ramadan in preparazione per le vacanze della Eid al Fitr". Questi sviluppi arrivano dopo la sconfitta dell’Lna nella strategica base aerea di Al Watiyah, a sud-ovest di Tripoli, considerata una delle ultime roccaforti delle forze della Cirenaica insieme alla città di Tarhuna.Parlando ieri al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, l’ambasciatore al Palazzo di Vetro del Gna, Taher al Sunni, ha ribadito il "il categorico rifiuto" di sedersi al tavolo delle trattative “con chi le ha mani macchiate del sangue degli innocenti”. Il diplomatico libico ha detto che “ogni soluzione politica non dovrebbe essere ridotta a una singola persona”, in un chiaro riferimento al generale Haftar, mai menzionato per nome durante il discorso. "Abbiamo cercato di raggiungere una tregua umanitaria a Mosca, Berlino e in numerosi altri contesti. Siamo tutti d’accordo che lo spargimento di sangue deve cessare e che il dialogo è l’unico modo per uscire dalla crisi. Ma questo discorso vale solo per chi cerca soluzioni pacifiche, a chi capisce il significato della democrazia, a chi aspira a raggiungere uno Stato civile, non a chi manda a morire i nostri giovani e si autoproclama leader e tiranno del Paese”, ha concluso Al Sunni. (Lit)