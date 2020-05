Libia: forze Gna, il nostro obiettivo ora è liberare nella Mezzaluna petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante in campo delle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Ahmed al Haddad, ha affermato che il prossimo obiettivo è "liberare la regione della Mezzaluna petrolifera con l'assistenza degli alleati turchi". In una dichiarazione ripresa dalla testata online “Al Ain”, Al Haddad ha aggiunto che "le forze del Gna hanno formato una sala operativa per la liberazione della Mezzaluna petrolifera nella Libia orientale, ricevendo una formazione avanzata con l'aiuto degli alleati turchi per gestire le operazioni, mantenere e proteggere siti e le installazioni petrolifere". L'ufficiale di Misurata ha indicato che "è giunto il momento di riprendere a produrre ed esportare petrolio libico", osservando che "i paesi che hanno sostenuto le forze del Gna avranno la priorità nel beneficiare delle risorse economiche libiche". Questi sviluppi arrivano dopo la sconfitta dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar nella strategica base aerea di Al Watiyah, a sud-ovest di Tripoli, considerata una delle ultime roccaforti delle forze della Cirenaica insieme alla città di Tarhuna. Il portavoce delle forze di Haftar, Ahmed al Mismari, ha annunciato ieri sera il ritiro di 2-3 chilometri da tutti i fronti di Tripoli e un cessate il fuoco unilaterale per consentire “le pratiche religiose durante la festa di fine Ramadan”. (Lit)